В Менделеевке открыты "Национальные сокровища Тюменской области"

В Тюменской областной научной библиотеке прошла презентация книжно-иллюстративной выставки изданий из редкого фонда. Экспозиция посвящена 80-летию образования Тюменской области, в ее основе лежат чертежи и карты Семёна Ремезова.

"Для оформления выставки "Национальные сокровища Тюменской области" мы избрали особый дизайнерский подход: он позволяет детально рассмотреть отдельные рисунки и чертежи Семена Ульяновича Ремезова и погрузиться в атмосферу времени гениального картографа и исследователя. Еще одной особенностью экспозиции стала возможность познакомиться с богатой электронной коллекцией оцифрованных изданий из фондов Менделеевки благодаря QR-кодам", – отметила директор библиотеки Ольга Адамович.

"Национальные сокровища Тюменской области" – это книжно-иллюстративная выставка, которая поможет читателю проследить основные вехи становления Тюменской области. В ней три тематических раздела: первый посвящен книгам об истории освоения Сибири и трудам Семена Ульяновича Ремезова, второй – журналу "Тобольские епархиальные ведомости", издававшемуся с 1882 по 1919 годы в Тобольске, третий – изданиям, знакомящие с развитием письменности коренных народов региона.

Всего в экспозиции 12 книг из редкого и общего фонда Менделеевки и 5 книжных памятников библиотеки в виде макетов: они изготовлены для сохранности оригиналов. Кроме того, на стендах расположены два десятка QR-кодов, которые ведут на сайт Национальной электронной библиотеки и позволяют ознакомиться с точными цифровыми копиями редких изданий.

Выставка "Национальные сокровища Тюменской области" будет работать до конца года в читальном зале на втором этаже.