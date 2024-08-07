Сайфитдинов: выставка трофейной техники - это свидетельство высокого профессионализма наших воинов

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В Тюмени открылась выставка трофейной техники "Сила V правде — гордость и победа". Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, депутат Тюменской областной Думы Ольга Швецова, глава города Тюмени Максим Афанасьев, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, ветеранских и молодёжных организаций осмотрели экспозицию.

Они побывали в пункте отбора военнослужащих на службу по контракту, посетили информационно-просветительскую площадку Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия", осмотрели технику ТВВИКУ, трофейную технику НАТО, мобильный комплекс для организации физкультурно-реабилитационной работы с ветеранами СВО. Экскурсию провёл Николай Савченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО, депутат облдумы, руководитель центра допризывной подготовки "Аванпост".

Зампредседателя Тюменской областной думы, руководитель регионального отделения "Союз женщин России" Наталья Шевчик рассказала о работе волонтерского центра женской организации и презентовала проект "СВОя СЕМЬЯ", в рамках которого будет создан Центр медико-социальной реабилитации ветеранов СВО и их семей. Он скоро начнёт свою работу.

Алексей Райдер, открывая выставку, отметил, что она уникальна и не имеет аналогов на территории всей России. Здесь можно убедиться в непобедимости нашей страны. "Кроме военной техники здесь представлены организации региона, которые помогают участникам СВО. Мы постарались на этой площадке показать всех неравнодушных тюменцев, которые каждый день лично вкладываются в достижение победы. Показать ратный подвиг наших ребят, которые на передовой защищают нашу Родину и ее интересы, ежедневно выполняют свое ратное дело", - сказал он.

В своём выступлении Фуат Сайфитдинов, подчеркнул, что представленные образцы вражеской техники - это не просто трофеи, это свидетельство высокого профессионализма и боевого мастерства наших военнослужащих. "В условиях мощного информационного давления со стороны недружественных стран, такие выставки приобретают особую ценность. Они позволяют донести до людей историческую правду о ходе специальной операции. Такая экспозиция - важный вклад в укрепление патриотического духа наших граждан, особенно подрастающего поколения", - считает он.

Спикер облдумы выразил слова искренней признательности волонтерам, которые не считаясь со временем, оказывают поддержку бойцам. "Каждый на своём месте, мы приближаем нашу Победу", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова рассказала, что с начала специальной военной операции "Единая Россия" вместе со сторонниками партии, "Молодой гвардией", общественными женскими, ветеранскими организациями, бизнес-сообществом включилась в помощь новым регионам, фронту, участникам СВО. " Эта работа продолжается. Приоритет для нас — военнослужащие СВО и их семьи. Мы все молимся за наших бойцов, помогаем и словом, и делом", — поделилась Ольга Швецова и призвала всех присоединиться к акции "100 миллионов для победы" и внести свой посильный вклад.