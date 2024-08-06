Около 19 тысяч тюменцев пришли посмотреть на трофейную технику в первый день выставки

18 800 человек посетили выставку трофейной техники НАТО в первый день работы в Тюмени. Это новый рекорд посещаемости. Предыдущий был побит в Челябинской области, где за день гостями экспозиции стали почти 18 500 человек, пишет информцентр правительства Тюменской области.
Высокая посещаемость выставки в Тюмени связана с нарастающим интересом населения и личной сопричастностью граждан СВО, отмечается в сообщении.
Полпред Президента России в УФО Владимир Якушев:
Находясь вдалеке от зоны специальной операции, сложно осознать масштаб событий, которые там происходят. Выставка трофейной техники — это не только демонстрация географии нашего противника и его материально-технической базы. Это наглядное подтверждение несгибаемой воли наших бойцов, их стойкости и самоотверженности.
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