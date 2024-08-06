Около 19 тысяч тюменцев пришли посмотреть на трофейную технику в первый день выставки

10:52 06 августа 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

18 800 человек посетили выставку трофейной техники НАТО в первый день работы в Тюмени. Это новый рекорд посещаемости. Предыдущий был побит в Челябинской области, где за день гостями экспозиции стали почти 18 500 человек, пишет информцентр правительства Тюменской области.

Высокая посещаемость выставки в Тюмени связана с нарастающим интересом населения и личной сопричастностью граждан СВО, отмечается в сообщении. 

Полпред Президента России в УФО Владимир Якушев:

Находясь вдалеке от зоны специальной операции, сложно осознать масштаб событий, которые там происходят. Выставка трофейной техники — это не только демонстрация географии нашего противника и его материально-технической базы. Это наглядное подтверждение несгибаемой воли наших бойцов, их стойкости и самоотверженности.

 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2024