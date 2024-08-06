Тюменский центр профориентации посетили более 30 тысяч детей и подростков

В 2014 году в Тюменской области произошло знаковое событие: открылся первый в Уральском федеральном округе Центр профориентации при Центре занятости населения.

За прошедшие 10 лет Центр профессиональной ориентации посетили более 30 тысяч человек из Тюменской области, а также ребята из ХМАО, ЯНАО и соседних регионов. Каждый школьник прошел тестирование на выявление своих профессиональных склонностей и получил индивидуальную консультацию психолога. Гостями центра были также представители предприятий и организаций из Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя, Краснодара, Красноярска, Екатеринбурга и делегация из США.

Идея создания этого уникального проекта родилась из осознания важности ранней профориентации для школьников. Ведь выбор профессии – это не просто выбор учебного заведения, это выбор жизненного пути. Команда специалистов, психологов, профориентаторов и работодателей кропотливо работала над концепцией центра, стремясь создать максимально эффективный проект. Руководил проектом Сергей Александрович Кабанов, который с 2008 по 2017 годы возглавлял департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Ключевым элементом центра являются профориентационные модули, посвященные различным сферам экономики региона: "Здравоохранение", "Нефтегазодобывающая сфера", "Химическая промышленность", "Строительство", "Общественное питание", "Силовые ведомства", "ЖКХ", "Транспортно-логистический комплекс".

Например, нефтегазодобывающая сфера является ключевой для региона, и представлена модулем, где школьники могут узнать о технологиях добычи и переработки нефти и газа, а также о различных профессиях, востребованных в этой отрасли.

Особой популярностью среди посетителей центра пользуются специальные тренажеры, которые позволяют ненадолго "примерить профессию" различных специалистов: прочувствовать работу пилота самолета, ощутить ответственность за управление железнодорожным составом или освоить базовые медицинские навыки.

Кроме экскурсий по модулям, специалисты центра ежегодно проводят различные тренинги, консультации, акции: "Моя профессия – мое будущее", "Старт к успеху", "Летний лагерь – территория профориентации", "Календарь профессий", "Неделя без турникетов", "Экскурс в профессию", "Дни семьи", "Родина моя".

За десять лет работы центр стал настоящим путешествием в мир профессий для тысяч школьников. Благодаря специалистам центра многие смогли найти свое призвание и сделать осознанный выбор будущей профессии.

Подробнее узнать о профориентационных акциях и проектах можно у специалистов Кадрового центра "Работа России" по телефону: +7 (3452) 27-31-18, доб. 520, 521.