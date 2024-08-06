В Тюменской области проводят конкурс для юных поэтов и прозаиков

Завершился муниципальный этап регионального детского конкурса литературного творчества "#ТвояТюмениЯ", организованного Менделеевкой. В финал прошли 280 участников из 565, они получат в подарок от библиотеки настольную игру Memory72 по достопримечательностям региона.

Самой популярной номинацией является "Поэзия" – дети прислали 193 стихотворения о родном крае. На втором месте – "Сказка": о волшебных событиях написали 83 участника. Третье место по количеству работ заняла номинация "Произведения малой формы" – сюда входят рассказы, очерки, эссе. Их написали 82 автора. Специальная номинация 2024 года посвящена вековому юбилею тюменского писателя Константина Яковлевича Лагунова. "Константин Лагунов и его герои" вдохновили на творчество 33 юных дарования.

У конкурса есть собственный сайт твоятюмения.рф, где можно посмотреть творчество участников с 2022 года: выбрать только финалистов разных этапов и годов, отдельные номинации, возрастные категории и районы. Работы призеров муниципального этапа теперь оценит региональное жюри. В него вошли Антонина Маркова и Екатерина Володина, поэты, члены Союза писателей России; Оксана Гостева, заместитель главного редактора региональной детской газеты "Тюменские непоседы"; Анастасия Гололобова, художник, руководитель студии "Фантазия"; Екатерина Алекина, графический редактор, иллюстратор, и Кристина Коробейникова, куратор направления "Искусство" регионального центра "Новое поколение".

Победителей и призёров определят до 30 августа. Их работы войдут в ежегодный сборник "#ТвояТюмениЯ. Старт в большую литературу". Его выпустят до 11 октября, разошлют по муниципальным библиотекам и подарят победителям.

Торжественная церемония награждения пройдет в конце октября в Менделеевке, на ней объявят имена восходящих тюменских авторов.

Конкурс проводится в рамках реализации регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".