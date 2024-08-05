ГАИ усилит патрулирование федеральных трасс в Тюменской области

15:35 05 августа 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В августе на федеральных дорогах Тюменской области будут приняты дополнительные противоаварийные меры. Это связано с увеличением трафика движения  из-за возращения жителей Югры и Ямала из отпусков и роста рисков ДТП, сообщили в областной ГАИ.

На потенциально опасных участках трасс будут работать дополнительные наряды ДПС, также в командировки выедут инспекторы специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции. "На трассах Тюменской области скоростной режим фиксируется дорожными камерами, работают приборы "КордонПро". Но основным сдерживающим фактором остается человеческий. Мы рекомендуем водителям практиковать самосохраняющее поведение на дорогах: чаще отдыхать, не превышать скорость, минимизировать опасные маневры обгона и выезда на встречную полосу", - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Теги: безопасность дорожного движения , ГИБДД Тюменской области
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2024