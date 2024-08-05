ГАИ усилит патрулирование федеральных трасс в Тюменской области

В августе на федеральных дорогах Тюменской области будут приняты дополнительные противоаварийные меры. Это связано с увеличением трафика движения из-за возращения жителей Югры и Ямала из отпусков и роста рисков ДТП, сообщили в областной ГАИ.



На потенциально опасных участках трасс будут работать дополнительные наряды ДПС, также в командировки выедут инспекторы специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции. "На трассах Тюменской области скоростной режим фиксируется дорожными камерами, работают приборы "КордонПро". Но основным сдерживающим фактором остается человеческий. Мы рекомендуем водителям практиковать самосохраняющее поведение на дорогах: чаще отдыхать, не превышать скорость, минимизировать опасные маневры обгона и выезда на встречную полосу", - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.