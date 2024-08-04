Тюменцы отправятся на образовательную программу "Путь наставника" от молодежного историко-культурного форума "Истоки"

Участниками заезда станут 200 человек со всей России от 18 до 55 лет. На мероприятии будут присутствовать члены и руководители семейных клубов, движений и объединений, представители некоммерческих организаций, которые занимаются защитой и поддержкой института семьи, отцовства, материнства и детства и другие.

Программа мероприятия будет сосредоточена на взаимодействии разных поколений, повышении осведомленности о важности семьи, роли институтов воспитания и образования в формировании личности, а также на мерах поддержки молодых семей в России.

Участники смогут погрузиться в тему осознанного родительства, узнать, как быть для своего ребенка старшим товарищем, развивать доверительные отношения и прививать детям уважение к семейным ценностям.

Также, на заезде проведут грантовый конкурс Росмолодежи. Молодые люди смогут получить до 1 миллиона рублей на реализацию своей идеи. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе ФГАИС "Молодежь России", подготовить проект и защитить его перед экспертами, сообщает Мой-портал.ру.