Инклюзивная смена началась в детском центре

Инклюзивная смена отдыха и досуга "Головоломка эмоций — СЕМЬменЯ" стартовала в тюменском "Роднике". На оздоровление приехали 106 ребят в возрасте от 7-17 лет, в том числе дети с инвалидностью, победители олимпиад движения "Абилимпикс" и 20 спортсменов ушу.

"Мы решили провести летнюю смену по мотивам мультфильма "Головоломка", будем учиться с ребятами управлять своими эмоциями", — комментирует событие Яковлева Юлия, старший воспитатель смены, тренер-преподаватель по АФК реабилитационного центра "Родник".

Основной период смены разбит на 6 тематических направлений. Дети будут изучать причины появления эмоций и способы управления ими на основе игровой модели, внутриотрядной и общелагерной деятельности. "Родник" проводит инклюзивные смены уже 14 лет. За это время создана мощная реабилитационная база и выработана устойчивая инклюзивная культура. Это не только физическая доступность всего, что есть в "Роднике": доступная среда, включая специализированные уличные площадки, лифты, спецподъемники и др. Самое главное – это атмосфера дружбы и взаимопомощи, а также готовность специалистов центра к работе с особыми детьми — адаптация образовательных программ, квалификация педагогов, их умение вовлечь в групповую работу всех ребят.

Смена продлится до 14 августа и, кроме основной программы, предполагает также оздоровление (спелеокамера, бассейн, аппаратный массаж), тренинги, творческие мастерские и тематический блок "День Первых".

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).