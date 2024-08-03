Полезна ли детокс-вода для организма

Особое место в избавлении от токсинов занимает курс питьевой детокс-воды.

В состав детокс-воды может входить лимон, огурец, мята, имбирь, малина, клубника, корица, гранат и другие фрукты и овощи. Эти продукты в отдельности действительно помогают улучшить пищеварение и иммунитет, однако при употреблении для очищения организма не дают ожидаемого эффекта.

Детокс-вода не способна очистить организм в том смысле, в котором предлагают это программы по детоксу. Более того, частый прием воды с лимоном может вызвать раздражение кишечника.

– К сожалению, детокс-вода – это просто вкусная вода с добавленными ингредиентами. Она не способна вывести из организма токсины в значимых количествах. Нет ничего плохого в том, чтобы пить ее иногда, но не заменяйте обычную воду на детокс-воду. Главное - пить достаточно воды в течение дня, – подчеркнул эксперт и врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Детоксикация – это естественный для человеческого организма процесс, выводящий токсины. Для этого несколько органов работают в комплексе: почки, легкие, кожа, кишечник. В свою очередь программы детокса являются неестественным процессом для человека, а потому – малоэффективны, сообщает Тюменская область сегодня.