Дайвингу и парашютному спорту бесплатно обучили школьников и студентов в Тюмени

Курсы прошли в рамках проекта "Готовься сейчас!" от Военно-патриотического клуба "Барс". Новые навыки получили молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет. На днях группа вернулась со сборов с Кавказа.

В их рюкзаках чего только нет. От котелка до палатки. Курсанты разбирают снаряжение. На Кавказе они освоили навыки альпинизма.

"Спортом любил всегда заниматься. А здесь спорт совмещается с полезным делом. Что-то из этого мне в дальнейшем реально может пригодиться. Та же тактическая медицина, которой нас обучают", - рассказал участник проекта Артур Бикмулин.

Проект "Готовься сейчас!" реализовали на средства президентского гранта, а это почти три миллиона рублей. Тюменских школьников и студентов бесплатно обучили многим военным дисциплинам. Среди них - и парашютно-десантная подготовка.

Каждый из курсантов совершил по два прыжка с парашютом. Тренировки прошли на аэродроме Ялуторовска. Среди тех, кто получил корочки парашютиста, и студент медуниверситета Роберт Ильясов.

"Конечно, каждый мечтает прыгнуть с парашютом, я тоже этого очень сильно хотел. Благодаря отряду "Барс" получилось осуществить мечту", - поделился Роберт.

Участники проекта выполнили норматив сертифицированного дайвера. Сначала тренировки шли в бассейне, а после - в открытой воде. Погружения организовали на озере Тургояк в Челябинской области.

Юрий Екименко рассказал, что благодаря этому научился хорошо плавать и преодолел панику при погружении, сообщает Вслух.ру.