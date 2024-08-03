Более двухсот человек приняли участие в проекте "Семь моих я"

Около 200 подростков от 13 до 17 лет и 30 волонтеров старше 18 лет — стали участниками проекта "Семь моих я". Напомним, клубное объединение старшеклассников "Вега" выиграло на его проведение в конкурсе грантов губернатора Тюменской области один миллион рублей.

"Семь моих я" — проект по гражданско-патриотическому воспитанию. "Нам очень важно, чтобы ребенок рос духовно через познание самого себя, своих взаимоотношений, учился их выстраивать. "Семь моих я" — это семь разных сфер жизни человека. "Я и мои увлечения", "Я и мои друзья", "Я и Россия", "Я и мой город", "Я и природа", "Я и моя семья", "Я и моя жизнь". Мы пытаемся научить ребят бережно к природе, своему городу, любить его, реализовывать проекты, полезные для него, любить свою родину. На каждом этапе предусмотрены различные заходы на итоговое мероприятие", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель совета Тюменской городской молодежной общественной организации "Клубное объединение старшеклассников "Вега" Галина Кузьмичева.

Что касается военно-патриотического воспитания, ребята проводят урок мужества. Ему предшествуют репетиции, постановки спектакля, разработка интеллектуальных игр, касающихся патриотической тематики. Также ребята долгое время готовятся к несению почетного караула у Вечного огня у музея "Городская дума".

Проект реализуют на разных площадках, все зависит от количества людей на том или ином мероприятии. Обычно для больших событий используется зал Дворца творчества и спорта "Пионер", именно на базе Дворца пионеров в 1980 году клубное объединение приняло первых воспитанников.

Проект стартовал 15 июля, завершится в конце мая 2025 года. Последним массовым мероприятием считается выпускной вечер. "На нем мы будем говорить о том, что прошли большой проект, ребята выросли в нем, начали понимать свою жизнь. На этом же событии выпустим выпускников. Весь год 11-классники готовятся к выпускному, придумывают, что они сделают, что скажут. Все это они делают самостоятельно. Приводим их к тому, что к 11 классу они должны быть активными и понимать, что жизнь вокруг них зависит от них самих", — добавила председатель совета Тюменской городской молодежной общественной организации "Клубное объединение старшеклассников "Вега".