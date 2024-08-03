Тюменцы передали квадрокоптеры "Офицерам России"

Глава Ассоциации тюменских медсестер Раиса Куликова передала руководителю организации “Офицеры России” Александру Сукаченко два квадрокоптера DJI MAVIC3 PRO combo.

Оборудование, столько нужное нашим бойцам, было закуплено на 600 тысяч рублей, собранных ассоциацией в рамках акции “100 миллионов для Победы”.

С помощью “Офицеров России” квадрокоптеры получит 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия, сообщает Тюменская линия.