Как вырастить благородные грибы у себя на даче

О требованиях к посадке благородных грибов рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по региону Елена Шадрина.

Необходимо создать условия, близкие к природным: место должно быть проветриваемое, с рассеянным светом. Грибница хорошо растет при достаточном количестве влаги.

– Подберезовики, подосиновики, маслята, белые, можно вырастить в открытом грунте, только если недалеко есть взрослые деревья. Если деревьев рядом нет, то и грибов не будет, так как грибница должна вступить в симбиоз с корневой системой дерева. При посадке грибницы нужно выбирать вид благородных грибов, ориентируясь на то, какие именно деревья растут на вашем участке, – объяснила эксперт.

Чтобы подготовить посадочный материал для подберезовиков, необходимо в лесу собрать старых, переросших грибов, измельчить, положить в пластиковую бутылку, залить дождевой водой, все хорошо разболтать. Дать настояться 2 суток и этим составом произвести посев.

Можно посадить грибницу (мицелий разных грибов сейчас есть в продаже). Технология посева такова: выкапываем ямки глубиной 20-25 см, на дно помещаем слой берёзовых опилок, коры или листьев берёзы толщиной 10 см. Второй слой делается из перегноя, взятого из-под грибницы подберёзовика в лесу. На него заселяем мицелий гриба и засыпаем, таким же по составу слоем листьев и опилок толщиной 3-5 см. Последний слой делаем из огородной земли. Проливаем все дождевой водой, нельзя забывать о влажности почвы в местах посадки, сообщает Тюменская область сегодня.