В Тюмени продолжается начатая в День города акция по плетению масксетей

Тюменцы активно участвуют в создании 438 метров маскировочных сетей. Под руководством специалистов центра внешкольной работы "Дзержинец" и волонтеров Тюмени жители города вносят свою лепту в помощь нашим защитникам, принимая участие в плетении маскировочных сетей. После их передадут участникам специальной военной операции.

"Присоединиться к акции можно ежедневно с 10 до 12 и с 17 до 19 часов на площади 400-летия Тюмени и в "Улётной точке" на Цветном бульваре. Здесь ждут всех желающих помочь нашим ребятам!" - сообщили в администрации города.