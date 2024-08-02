Фестиваль "Проводник" в Тюмени пройдет 14 сентября на Цветном бульваре

Фестиваль "Проводник" состоится 14 сентября на Цветном бульваре в инфопарке "Я люблю тебя, Тюменская область". Здесь пройдут презентации крупнейших креативных проектов тюменских предпринимателей, ярмарка авторских товаров и услуг, знакомство с тюменскими кластерами моды и киноиндустрии и атмосферный вечер от авторов проекта "Музсходка", на котором прозвучат лучшие авторские песни тюменских исполнителей.

Руководитель Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев:

Прежняя дата фестиваля, которая была назначена на 3 августа, неактуальна. Поэтому ждем горожан и гостей города 14 сентября в новой локации, чтобы погрузиться в атмосферу креативных событий и креативных индустрий.

В Тюмени активно развиваются креативные индустрии: в городе есть несколько фабрик, которые занимаются оптовым производством одежды, а также дизайнеры, которые создают собственные коллекции. Киноиндустрия Тюменской области за последние годы сделала большой шаг вперед – появились несколько полнометражных фильмов. В городе трудится большое количество ремесленников, есть авторы и исполнители песен, организаторы мероприятий и уникальных ивентов, разработчики игр и образовательных платформ, создатели эксклюзивных производств. И это только часть того, о чем можно будет узнать на фестивале "Проводник".



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