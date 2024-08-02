Межнациональный форум "Мы – единое целое" впервые проведут в Тюмени

Межнациональный форум "Мы – единое целое" впервые пройдет в Тюмени 23 ноября. Мероприятие станет площадкой по обмену опытом работы, презентации лучших практик в сфере реализации межнациональных отношений. На его проведение организаторы выиграли грант губернатора Тюменской области в 2024 году.

В рамках форума "Мы – единое целое" планируется круглый стол "Вместе", где руководители национальных объединений поделятся опытом взаимодействия с различными институтами гражданского сообщества, презентуют лучшие практики по изучению родных языков, проведению совместных национальных праздников, информационному сопровождению. Особое внимание уделят теме оказания помощи участникам СВО. На дискуссионной площадке "В единстве наша сила" представители вузов и учреждений среднего профобразования обсудят вопросы адаптации иностранных граждан в российское общество. На фотовыставке "Мир глазами детей…." будут представлены работы детей из разных районов Тюменской области. Завершит форум творческая мастерская национальных семей "Моя семья - мое богатство", где они представят творческие номера, кулинарные изделия и изделия декоративно-прикладного искусства.

Ожидается, что в форуме примут участие около полутысячи человек - представители национальных объединений региона, делегации местных отделений Ассамблеи народов России Тюменской области, специалисты учреждений культуры, студенты вузов и ссузов, Общественная палата Тюменской области. К организации форума привлекут волонтеров.