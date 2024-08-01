Валерия в Тюмени будет выступать вместе с филармоническим оркестром

17:14 01 августа 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Певица Валерия будет поздравлять жителей и гостей Тюменской области с 80-летием региона, а поможет ей в этом Тюменский филармонический оркестр. 

"Ярким аккордом празднования юбилея станет выступление известной певицы Валерии с Тюменским филармоническим оркестром под управлением главного дирижера Юрия Медяника. Уникальный концерт, соединяющий популярную музыку и звучание симфонического оркестра, состоится 16 августа в 20:00 на площади 400-летия Тюмени. Будут исполнены лучшие произведения из репертуара народной артистки", - сообщается на сайте проекта Visit Tyumen.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2024