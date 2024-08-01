Валерия в Тюмени будет выступать вместе с филармоническим оркестром

Певица Валерия будет поздравлять жителей и гостей Тюменской области с 80-летием региона, а поможет ей в этом Тюменский филармонический оркестр.
"Ярким аккордом празднования юбилея станет выступление известной певицы Валерии с Тюменским филармоническим оркестром под управлением главного дирижера Юрия Медяника. Уникальный концерт, соединяющий популярную музыку и звучание симфонического оркестра, состоится 16 августа в 20:00 на площади 400-летия Тюмени. Будут исполнены лучшие произведения из репертуара народной артистки", - сообщается на сайте проекта Visit Tyumen.
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