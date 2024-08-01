В Тюмени определили лучших специалистов службы занятости

Завершился II тур регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров, выразил благодарность участникам: "Ваше участие в конкурсе подтверждает не только ваш профессионализм, но и демонстрирует ваше стремление к развитию и поиску новых подходов в содействии занятости населения".

В номинации "Лучший центр занятости" 2-го уровня 1 место заняло отделение центра занятости населения по Уватскому району, 2 место присуждено отделению Нижнетавдинского района.

В номинации "Лучший кадровый консультант" 1 место - Мария Носкевич, заведующий сектором по взаимодействию с работодателями ОГКУ ЦЗН ТО по г. Тобольску и Тобольскому району, 2 место - Анна Степина, ведущий консультант по взаимодействию с работодателями ГКУ ЦЗН ТО, 3 место - Оксана Белкина, ведущий техник ОГКУ ЦЗН ТО по Уватскому району.

В номинации "Лучший карьерный консультант" 1 место - Альбина Краморова, ведущий консультант ОГКУ ЦЗН ТО по Нижнетавдинскому району, 2 место - Яна Кузьмина, ведущий консультант ОГКУ ЦЗН ТО по Нижнетавдинскому району.

В номинации "Лучший профконсультант" 1 место - Дарья Спожакина, ведущий профконсультант ГКУ ЦЗН ТО.

Победители будут представлять Тюменскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости населения, который начнется в августе и завершится 22 декабря.