Как отметят 80-летие Тюменской области в столице региона?

280 мероприятий, приуроченных к 80-летию региона, состоятся в Тюменской области, в Тюмени торжества развернутся на шести г городских площадках.

Программа основного дня празднования — 16 августа:

11:00 — ледовая сказка "Седьмой лепесток" на площади 400-летия Тюмени;

улица Дзержинского:

12:00 — концерт творческих коллективов области;

15:00 — выступление оркестра "Камерата Сибири";

17:00 — спектакль "Игрушки" от Тюменского театра кукол;

20:00 — концерт певицы Валерии и Тюменского филармонического оркестра на площади 400-летия Тюмени.

17 и 18 августа праздничные мероприятия пройдут в поселке Тарманы, на Вознесенской набережной, скверах Депутатов и Казачьи луга.

В Музейном комплексе имени Словцова будет работать бесплатная выставка "80 лет вместе".

С 12 по 25 августа пройдет фестиваль гастрономической культуры "Сибирь на вкус. Тюменская область: прошлое, настоящее, будущее".

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер:

Наша задача – организовать праздник для жителей всего региона, поэтому с 9 по 18 августа в каждом уголке области пройдут праздничные концерты и спектакли, викторины и библиофесты, тематические выставки и культурно-просветительские мероприятия.

Вся информация о мероприятиях к юбилею региона размещена на сайте Тюменскаяобласть.рф.