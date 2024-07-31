На фестивале "Счастье по-тюменски" разыграют путешествие и другие призы

Масштабный семейный фестиваль пройдет 3 августа в 15:00 в Экопарке "Затюменский" в зоне детских площадок, заранее зарегистрировавшиеся участники праздника смогут поучаствовать в розыгрыше путешествия в Тобольск, билетов в аквапарк "Лето-лето", санаторий "Красная гвоздика", экскурсию к стойбищу народов Севера.

На фестивале гостей ждут творческие и кулинарные мастер-классы от лучших ресторанов города, спортивные игры и современные фотозоны. "Организовать такой фестиваль — значит вложиться в него в полной мере, чтобы жители и гости города не просто отдохнули от повседневной рутины, но и еще раз осознали, как иногда важно просто быть рядом с близкими, без условностей, без свалившихся на голову дел, которые требуют решения здесь и сейчас", — говорят координаторы мероприятия — Региональный центр "Семья" и "Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации". Фестиваль состоится при поддержке Тюменской областной думы, департамента социального развития Тюменской области, Регионального отделения ООГО "Союз женщин России".