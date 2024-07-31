В Тюмени 5 августа открывается выставка трофейной техники

Выставка трофейной военной техники стран НАТО в Тюмени будет работать с 5 по 17 августа.

Экспозиция "Сила V правде - гордость и победа" готовится к переезду в Тюменскую область. На выставке будет представлена техника, захваченная группировкой "Центр" в ходе специальной военной операции.

Полномочный представитель Президента в УФО Владимир Якушев:

Остановка передвижной выставки в Тюмени совпадает с датами празднования 80-летия региона. Каждый день на площадке экспозиции будут проходить патриотические мероприятия и мастер-классы.

В Тюмени выставка трофеев будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00 на площадке у торгового центра "Гудвин".

Передвижная выставка — совместный проект Центрального военного округа, "Единой России", полпредства в УФО и правительств регионов. Планируется, что она посетит десятки городов. Тюмень станет четвертой точкой остановки трофеев СВО после Свердловской, Челябинской и Курганской областей.