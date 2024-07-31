Ярковская пенсионерка, которую искали несколько дней, сама вышла из леса

86-летняя Амина, которая 27 июля ушла в лес за грибами неподалеку от деревни Матмасы, нашлась, о на самостоятельно вышла из леса, сообщает ГУ МЧС региона.

Ранее сообщалось, что Амина пошла собирать грибы и заблудилась, последний раз она звонила родственникам 28 июля и сообщила, что не может выйти из леса. В поисках пенсионерки участвовали 47 человек, в том числе сотрудники МЧС России, полиции, авиабызы и добровольцы, и 14 единиц техники.