Ярковская пенсионерка, которую искали несколько дней, сама вышла из леса

07:19 31 июля 2024
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86-летняя Амина, которая 27 июля ушла в лес за грибами неподалеку от деревни Матмасы, нашлась, о на самостоятельно вышла из леса, сообщает ГУ МЧС региона.

Ранее сообщалось, что Амина пошла собирать грибы и заблудилась, последний раз она звонила родственникам 28 июля и сообщила, что не может выйти из леса. В поисках пенсионерки  участвовали 47 человек, в том числе сотрудники МЧС России, полиции, авиабызы и добровольцы, и 14 единиц техники. 

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