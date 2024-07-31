Выставка "Россия будущего" работает в парке "Россия – моя история"

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В Историческом парке "Россия – моя история" открылась интерактивная выставка "Россия будущего", п роект создан ставропольским музейно-выставочным комплексом при поддержке правительства края и охватывает разные сферы: от семьи, общества до экологии и международных отношений, сообщает депкультуры ТО.

"Это выставка-метафора, и ее основная цель – доказать, что будущее нашей страны находится в руках каждого из нас, а прочные основания для счастливого завтра заложены уже сегодня. Приглашаю познакомиться с вдохновляющим проектом. Уверена, выставка станет важной площадкой для презентации достижений и идей, а также платформой для диалога о том, каким будет наше будущее", – отметила директор департамента культуры Елена Майер.