В Ишиме в 2025 году установят копию бронепоезда “Патриот”

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Точная копия бронепоезда “Патриот” будет установлена в Ишиме в рамках совместной работы фракции “Единая Россия” Тюменской областной думы, Свердловской железной дороги и Совета ветеранов Ишима. Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, региональный координатор партпроекта “Единой России” “Оружие Победы”, депутат Тюменской облдумы Юрий Баранчук и заместитель начальника Свердловской железной дороги по Тюменскому региону Анатолий Коротаев осмотрели железнодорожные платформы военных лет, которые будут отреставрированы и в дальнейшем использованы для мемориала.

"В 1942 году бронепоезд “Патриот” был изготовлен силами работников Ишимского депо. Он начал свой боевой путь в битве на Курской дуге и воевал до окончания войны. Нам предстоит немало работы. Бронепоезд “Патриот” как памятник подвигу ишимских железнодорожников планируется установить ко Дню железнодорожника в 2025 году, в год 80-летия Победы”, - сказал Андрей Артюхов.

Большую помощь в создании памятника оказывает Свердловская железная дорога: предприятие обнаружило на своих базах платформы, которые эксплуатировались в военные годы. Их планируется привести в порядок, разместить зенитные установки, орудия и пулеметы.

Юрий Баранчук напомнил, что инициатива ветеранской организации Ишима была поддержана Тюменской областной думой, администрацией города и управлением Свердловской железной дороги. “Мы приступили к строительству бронепоезда - и здесь никаких мелочей быть не может. Это оригинальные платформы времен Великой Отечественной войны. На платформах мы можем увидеть оригинальные элементы - клепки, рессоры, колесные пары тех времен. Все, как было в оригинале”, - подчеркнул он.

Для доработки платформ нужно найти исходные чертежи. Получить доступ к архивам Министерства обороны помогает депутат Государственной думы Николай Брыкин. “В ближайшее время получим ответы и с середины августа будем готовить пошаговый план мероприятий, которые обеспечат реализацию нашего проекта к началу августа следующего года”, - уверен Баранчук.

“Ежегодно в города Тюменской области приходит “Эшелон Победы”, в его составе - такие же двухосные платформы, которые мы подготовили здесь, на своей базе в Тюмени. Надо сказать, что платформ военных времен сохранилось немного, оставшиеся мы стараемся беречь”, - рассказал Анатолий Коротаев.

Идею установки бронепоезда “Патриот” в рамках партпроекта “Оружие Победы” Андрей Артюхов впервые обсудил с главой города Ишима Федором Шишкиным в 2022 году. Мемориал станет третьим этапом партпроекта. Ранее, в октябре 2018 года, в сквере Петра Потапова в Тюмени был установлен макет торпедного катера "Комсомолец". Следующим этапом стал памятник десантному планеру А-7 в Заводоуковске.