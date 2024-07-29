В День ВМФ семьи тюменских бойцов поучаствовали в парусной регате

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В День Военно-Морского Флота России для семей тюменских участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий на базе яхт-клуба "Маяк" прошел морской праздник – Парусная регата и гонки на яхтах. Более пятидесяти человек собрались на Андреевском озере, чтобы встретить 328-ю годовщину образования ВМФ России.

Праздник состоялся при поддержке председателя Тюменской областной думы, руководителя сторонников партии "Единая Россия" в Тюменской области Фуата Сайфитдинова. С первых дней начала специальной военной операции он уделяет самое пристальное внимание помощи тюменских бойцов и их семей. По его инициативе создан волонтерский центр при областной думе, на фронт регулярно отправляются посылки со всем необходимым бойцам. Волонтеры регионального парламента плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и сухие души для фронта. Добровольческое объединение "Надежный тыл" работает с семьями тюменских бойцов, им оказывается психологическая и юридическая помощь, для детей организуют спортивные и досуговые мероприятия.

"Мы стараемся сделать все, чтобы семьи участников СВО на деле чувствовали нашу заботу и помощь. Им сегодня непросто и наш долг поддержать их и подарить им хорошее настроение", - считает Фуат Сайфитдинов.

Участников праздника приветствовала депутат Тюменской областной думы Лариса Цупикова. "Поздравляю вас с Днем рождения нашего легендарного флота – гордости России. Сегодня наши военные моряки, также как и бойцы Российской армии, доблестно защищают Родину, планомерно идут к достижению целей специальной военной операции. И мы уверенны, эти цели обязательно будут достигнуты. Победа будет за нами!" - сказала она.

Глава Федерации парусного спорта Тюменской области Андрей Насыров поздравил всех участников и подробно объяснил правила парусной регаты. В соревнованиях приняли участие 50 человек. Помимо состязаний на яхтах, гости катались на сапах и общались в теплой обстановке за чашкой чая, дети сразились в захватывающий лазер-таг под руководством опытных инструкторов.

Организаторы акции – волонтеры объединения "Надежный тыл" и сторонники партии "Единая Россия" при содействии Федерации парусного спорта Тюменской области и регионального отделения общества инвалидов. Соревнования прошли в рамках Всероссийского спортивного марафона "Сила России".