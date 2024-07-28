В тюменском "Роднике" поддерживают и родителей

В реабилитационном центре "Родник" родители детей с инвалидностью могут проработать свои проблемы с психологом. Специалисты центра наблюдают большой спрос на индивидуальные встречи.

Каждая вторая мама, которая приезжает на реабилитацию, нуждается в помощи психолога. Запрос у родителей разный, но он так или иначе связан с диагнозом ребенка. Задача специалиста — дать маме силы для принятия ситуации, сместить фокус внимания на жизнь в радости. Работает с родителями психолог "Родника" Наталья Юрская.

"Маме нужно "выгрузить" ситуацию, облегчить состояние. Человек раскрывается, когда есть возможность рассказать о своей боли специалисту без навязывания чувства вины, что порой невозможно сделать в семье. Мы не даем оценок, не выносим суждений по поводу моральных аспектов происходящего. Это важно для родителей", — рассказывает Наталья.

"После консультации родитель меняется. Мамы расцветают, становятся более контактными, легче отпускают ребенка на занятия к специалистам", — отмечает логопед "Родника" Галина Сединкина.

"Картина родительской осознанности потихоньку меняется. По-прежнему есть семьи, которые привозят ребенка на реабилитацию в надежде, что его здесь "починят". А другие включаются в процесс сами", — комментирует педагог-психолог Данил Варяев, ведущий специалист по социально-психологической реабилитации реабилитационного центра "Родник".

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).