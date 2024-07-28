Как обезопасить себя от мошенников на сайтах объявлений

Начальник отделения по борьбе с кражами и мошенничеством, совершенными в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, отдела уголовного розыска УМВД России г. Тюмени, майор полиции Андрей Еманаков рассказал, что злоумышленники пользуются желанием потребителей прибрести товар подешевле.

"Они связываются с потенциальными покупателями через подобные площадки и предлагают перейти на другие сервисы. Нередко они покупают чужие аккаунты. Заподозрить такие страницы можно по одной-двум сделкам, совершенным еще несколько лет назад", - пояснил полицейский.

Чтобы избежать обмана при продаже и покупке товаров, нужно всю сделку совершать на той площадке, где был найден или выставлен товар. Можно скрыть свой номер телефона, чтобы его видели только возможные покупатели, это защитит от звонков и сообщений мошенников, сообщает АиФ-Тюмень.

"Если отправляете или получаете товар по почте, обязательно снимите видео процесса отправки (или получения) товара: начиная с момента получения и заканчивая его распаковкой", - рассказал майор полиции.