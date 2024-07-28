О чем могут рассказать частые отеки

Отеки могут быть проявлением опасных недугов. Когда нужно обратиться к врачу, рассказала врач-терапевт заведующий дистанционно-консультативным центром городской поликлиники №1 Анастасия Немцева.

Если говорить о самых характерных болезнях, то имеет значение локализация отеков.

При отеках лица необходимо провериться на заболевания почек, в частности мочекаменную болезнь и гломерулонефрит. Для этого врач даст направления на общий анализ крови, мочи, мочи по Нечипоренко, биохимический анализ крови на калий, креатинин, УЗИ-почек и мочевыводящих путей, сообщает Тюменская область сегодня.