О чем могут рассказать частые отеки

17:29 28 июля 2024
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Отеки могут быть проявлением опасных недугов. Когда нужно обратиться к врачу, рассказала врач-терапевт заведующий дистанционно-консультативным центром городской поликлиники №1 Анастасия Немцева.

Если говорить о самых характерных болезнях, то имеет значение локализация отеков.

При отеках лица необходимо провериться на заболевания почек, в частности мочекаменную болезнь и гломерулонефрит. Для этого врач даст направления на общий анализ крови, мочи, мочи по Нечипоренко, биохимический анализ крови на калий, креатинин, УЗИ-почек и мочевыводящих путей, сообщает Тюменская область сегодня.

Теги: здоровье
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