Об уходе за кустами смородины после сбора урожая рассказали эксперты

В Россельхозцентре рассказали, что нужно сделать для будущего урожая смородины в июле-августе. В этот период происходит закладка почек и кустам смородины требуется дополнительный уход. Для того чтобы растения были здоровыми и хорошо плодоносили в дальнейшем, выделяют пять важных шагов: обрезка, полив, рыхление, подкормка, а также защита от болезней и вредителей.

Сразу после окончания плодоношения кусты смородины нуждаются в санитарной обрезке. Проводить ее следует острым секатором, удаляя старые побеги, которые загущают центр куста, а также низко расположенные ветки. С целью стимуляции цветочных почек следует укоротить молодые побеги на 5-8 сантиметров.

Полив следует проводить теплой водой после обрезки кустов. Черной смородине требуется большое количество воды, поэтому используйте 3-4 ведра. Для красной и белой смородины хватит 2 ведер воды на куст. Еще один полив необходимо провести при подготовке смородины к зимовке – осенью.

Смородине потребуется доступ кислорода к корням, поэтому следует ликвидировать почвенную корку под кустами. Тяпкой или мотыгой аккуратно взрыхлите землю, но старайтесь не работать инструментом рядом со стволом, чтобы не повредить корни. Удалите сорняки и сделайте в почве неглубокие бороздки, чтобы в дальнейшем было легче проводить подкормку.