Тюменец создает экосистему по основам безопасности жизнедеятельности

Экосистема Радика Хуснутдинова состоит из 25 проектов, 12 из них он планирует запустить вместе с командой уже осенью этого года.

Как рассказал автор инициативы, на данный момент уже есть приложение "Найди выход" и образовательный курс по основам выживания в различных ситуациях, сообщает Тюменская линия.

"Хотим с точки зрения безопасности образовать население. Планируем запускать в школах и колледжах мероприятия, которые будут направлены на изучения действий при чрезвычайных ситуациях, чтобы люди знали, что делать. Например, весной были наводнения в Ишиме и некоторые люди не знали, как реагировать, потому что это впервые с ними происходило. Если бы они прошли у нас обучение, то уже знали, что делать в той или иной ситуации, не притрагивались бы, условно говоря, к розеткам", - пояснил он.