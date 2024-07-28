Почему могут плохо расти и цвести однолетние астры

По мнению опытной дачницы Нины Петровой, частая ошибка начинающих цветоводов - многолетнее выращивание астры на одном месте.
- В этом случае цветы болеют, слабо цветут, а в почве быстро накапливаются опасные вредители, - поясняет она. - Астры не выносят избыточного увлажнения и застоя воды. Светолюбивому растению требуется солнечное место и рыхлые, хорошо дренированные, достаточно плодородные некислые почвы. Астра хорошо переносит холод, но терпеть не может ветер и свежий навоз.
Дачница рекомендовала хилые астры поливать куриным бульоном. Уверяет, что буквально через неделю они порадуют вас пышным цветением, сообщает КП-Тюмень.
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