Хронический вирусный гепатит С – не приговор

Хронический вирусный гепатит С успешно лечат в тюменской Областной инфекционной клинической больнице. Оказание медицинской помощи организовано в первом отделении в условиях дневного стационара под руководством заведующей Ирины Савельевой. Пациенты получают противовирусную терапию, направленную на удаление из организма вируса гепатита С при хроническом течении.

Пациенты поступают из городских и областных поликлиник после прохождения необходимых обследований по направлению наблюдающего врача-инфекциониста. В ОИКБ больнице пациент оформляется на дневной стационар, получает терапию, которая в общей сложности занимает 12 недель. Далее повторяется ряд исследований, после которых пациент снимается с учета по наблюдению и считается излеченным от хронического гепатита С.

На данный момент в отделении проходит лечение 37 человек, 4 человека уже успешно завершили полный курс терапии. К концу 2024 года запланировано пролечить 50 человек. Такое лечение проводится в больнице впервые, сообщает Татьяна Заичкина, пресс-секретарь ОИКБ (г. Тюмень).