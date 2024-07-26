Глава Тюмени обсудил с почетными гражданами развитие города

09:47 26 июля 2024
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Наша встреча с почётными гражданами Тюмени была очень интересной и содержательной. Мы обсудили различные аспекты развития города, такие как архитектура и строительство, возможности для патриотического воспитания молодёжи, интересные идеи для развития туризма, культуры и спорта.

Я благодарен нашим уважаемым старейшинам за их мнения и предложения и выразил желание проводить подобные встречи чаще, чтобы мы могли активнее участвовать в жизни города и решать важные вопросы, учитывая их богатый опыт.

Теги: администрация Тюмени , Максим Афанасьев
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