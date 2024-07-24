Инициатору "Бессмертного полка" в Тюмени вручили регалии Почетного гражданина города

Звание Почетного гражданина Тюмени присвоено автору идеи "Бессмертного полка" Геннадию Иванову, церемония награждения состоялась в ДК "Нефтяник" 24 июля на торжестве, посвященном 438-ой годовщине со дня основания города.
Знаки отличия сопредседателю центрального штаба общероссийского движения "Бессмертный полк России" Геннадию Иванову вручили глава города Тюмени Максим Афанасьев и председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.
Решение о присвоении Иванову почетного звания депутаты единогласно приняли на июньском заседании Тюменской городской думы по итогам тайного голосования.
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