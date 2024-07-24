Инициатору "Бессмертного полка" в Тюмени вручили регалии Почетного гражданина города

Решение о присвоении Иванову почетного звания депутаты единогласно приняли на июньском заседании Тюменской городской думы по итогам тайного голосования.

Звание Почетного гражданина Тюмени присвоено автору идеи "Бессмертного полка" Геннадию Иванову, церемония награждения состоялась в ДК "Нефтяник" 24 июля на торжестве, посвященном 438-ой годовщине со дня основания города.

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