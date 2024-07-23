"Мирная жизнь не для меня": ветеран СВО Валентин Кучеренко выступил перед молодежью Тюменской области

Фото: Российское общество "Знание"

Мероприятие прошло в рамках совместной акции "Служу Отечеству" Государственного фонда "Защитники Отечества" и Российского общества "Знание". Слушателями стали воспитанники областного санаторного оздоровительно-образовательного центра "Витязь".

Встреча состоялась в рамках трека Знание.Герои. Перед молодежью выступил капитан милиции в отставке, начальник криминальной милиции ГОМ-4 УВД Нижневартовска, ветеран УМВД и ветеран специальной военной операции Валентин Кучеренко. Он ушёл по контракту в зону СВО в октябре 2022 года, выполнял боевые задачи в течение 8 месяцев. Его мужество, героизм и преданность службе были отмечены медалью "За отвагу", которую он получил по приказу президента Российской Федерации.

"Я видел, что творится за пределами нашего государства, в освобожденных территориях, как гибнут дети, как страдают женщины, пенсионеры. Я имел хорошую высокооплачиваемую работу, но в один момент я решил – мирная жизнь не для меня. Мои братья ждут меня там и хоть чем-то, но я помогу своей стране, своей Родине", – рассказал он.

На встрече с ребятами спикер поделился воспоминаниями о своём детстве, рассказал про своё участие в специальной военной операции. Также вместе с детьми он обсудил такие понятия как патриотизм, мужество, верность и преданность Отечеству, а также объяснил важность и значимость дружбы на фронте.

Воспитанники лагеря с интересом слушали лекцию, наперебой задавали вопросы. Больше всего их интересовало, что происходит в зоне специальной военной операции, какие бывают награды, чем занимаются бойцы после возвращения домой, а также что они делали до СВО.

"Меня переполняют эмоции, дети все прям очень грамотные, очень умные вопросы. Видно, что не безразлично, им всё интересно. В их глазах огонь горит. Я считаю, такие встречи обязательно нужно проводить, потому что патриотизм – он сам не зарождается. Нужно это прививать детям, чтобы они понимали, что такое Родина, зачем нужно защищать интересы, что такое жертвовать своими благами и удобствами", – отметил лектор.

Акция "Служу Отечеству" стартовала 10 июля и продлится до сентября. До конца лета к мероприятиям в рамках трека Знание.Герои присоединятся все 89 субъектов России. Перед молодёжью будут выступать военные корреспонденты, ветераны и участники специальной военной операции.

Как отмечал Президент РФ Владимир Путин, участники и ветераны СВО составляют костяк Вооруженных сил. Они должны участвовать в управлении страны и крупнейших проектах.

Совместная акция Государственного фонда "Защитники Отечества" и Российского общества "Знание" направлена на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание молодежи на основе личного примера.