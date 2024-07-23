Фуат Сайфитдинов: проект "Юные геологи" позволяет ребятам попробовать себя в роли геологов и экологов

При поддержке спикера тюменского регионального парламента Фуата Сайфитдинова школьники из семей участников СВО отправились на Полярный Урал в детский экспедиционный лагерь "Юный геолог".

"Подростки из Омутинского, Нижнетавдинского, Ялуторовского, Ишимского районов, Ялуторовска, Ишима и Тюмени на несколько дней погрузятся в настоящую полевую жизнь геологов-первопроходцев и экологов. Участники смогут ощутить себя настоящими исследователями. Ребята там не только занимаются наукой, но и знакомятся с бытом и традициями коренных народов Севера", - рассказал законодатель.

По словам Сайфитдинова, они будут изучать полезные ископаемые и горные породы, познакомятся с экосистемой местности, уникальной ямальской флорой и фауной. "Размещаются участники смен в палатках, ходят в походы в горы с опытными инструкторами. В течение недели школьники смогут попробовать себя в роли геологов, исследуя строение земной коры, полезные ископаемые и горные породы. Одна из основных задач этого проекта – донести до подрастающего поколения, что, добывая полезные ископаемые, необходимо бережно относится к природе, сохранять ее", - подчеркнул парламентарий.

Лекции и мастер-классы по экологии, биологии и геологии для ребят проводят ученые, общественные деятели и представители компаний ТЭК.

Стоит отметить, проект "Юные геологи" запущен в 2022 году в рамках тематического Года экологии и направлен на популяризацию профессий геолога и эколога. Ежегодно растет его востребованность и популярность. 2024-й стал рекордным по числу заявок. Их подали 270 человек из Тюменской области, Ямала и Волновахского района ДНР. Поэтому в этом году было принято решение расширить количество участников на треть. Напомним, в проекте участвуют ученики 8-10 классов и студенты профессиональных учебных заведений в возрасте от 14 до 17 лет.