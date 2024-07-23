Всероссийский форум пограничников объединил в Тюмени 400 ветеранов из 25 регионов РФ

16:06 22 июля 2024
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400 участников ветеранских организаций из 25 регионов страны объединил Всероссийский форум пограничников в Тюмени, ключевым  мероприятием стал круглый стол, посвященный взаимодействию общественников с органами власти, сообщает информационный центр правительства региона. 

 Участники обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи, оказания помощи ветеранам и членам их семей, сохранения преемственности поколений. В рамках форума состоялась торжественная отправка внедорожников и гуманитарного груза в зону специальной военной операции. Очередной эшелон гуманитарной помощи направили бойцам ветераны-пограничники Тюменской области. В этом им помогли волонтеры, предприниматели и члены общественных организаций.

Трехдневная программа завершилась концертом. Исполняющий обязанностей председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин наградил победителей соревнований по военно-прикладным видам спорта, которые состоялись во время форума, пожелал ветеранам успехов в работе по патриотическому воспитанию молодежи.

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