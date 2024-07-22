Дмитрий Артюхов лично проверил, как идут восстановительные работы в подшефном Волновахском районе

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил подшефный район ДНР в рамках рабочей поездки. Он осмотрел возводимые ямальскими специалистами объекты в Волновахском районе. В их число входят спортивный комплекс "Северный характер" и здания домоуправления. Сейчас строители из ЯНАО работают на 20-ти объектах муниципалитета.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что Ямал продолжит оказывать всестороннюю помощь подшефному региону. Всего за два года ямальские строители завершили свыше 280 объектов.

"Жители Волновахи видят ту большую работу, которую ямальские строители провели за очень короткий срок – буквально два года. Вижу, что местные жители ценят нашу помощь, поменялось отношение к нам, появилось доверие. Наши строители находятся здесь постоянно. Представитель Ямала все время на связи с местными жителями и говорит о том, что теперь работа Ямала воспринимается как знак качества", – отметил губернатор Ямала.

Специалисты из ЯНАО облагородили фасады 20 многоэтажных домов на главной улице Волновахи – Ленина. Все фасады утеплены, восстановлены поврежденные от обстрелов балконы и окна, обновлены входные группы подъездов.

Дмитрий Артюхов посетил вновь открывшиеся после ремонтных работ учреждения – МФЦ, Дом молодежи, стадион "Ямал". В штате МФЦ работают шесть специалистов. В день они принимают около 250 человек. Здание, возведенное с нуля за девять месяцев, оснащено всем необходимым для комфортного приема заявителей: обустроена удобная зона ожидания, есть электронная очередь и кондиционер.

А с момента открытия Дома молодежи в нем уже провели порядка 200 мероприятий. Губернатор ЯНАО побывал на квартирнике и пообщался с ребятами, которые занимаются в учреждении.

"Очень приятные эмоции вызвало посещение молодежного центра. Это одно из первых зданий, которое мы увидели в начале 2022 года. Оно было полностью разрушено, выгорело, там по сути был только каркас и ничего больше. Сегодня это очень современный молодежный центр, где дети активно занимаются творческими направлениями, развивается "Движение Первых". Именно такие задачи мы себе ставили изначально, и я рад, что они реализуются уже фактически", – подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Кроме того, он пообщался с медиками, которые находятся в командировке в Волновахском районе.

"Рад был встретить в больнице наших ямальских врачей. Они каждый день оказывают помощь местным жителям, значительно усиливают команду волновахских медиков. Вопрос с кадрами сейчас стоит здесь очень остро и то, что наши специалисты приезжают помогать местным жителям, очень важно", – сказал глава региона-шефа.

В настоящее время продолжается ремонт здания домоуправления в Волновахе. Оно было разрушено в результате обстрелов. Строители заменили окна, кровлю, инженерные сети, выполнили стяжку пола.

За два года шефства силами Ямала восстановлено 283 объекта. Это дома, школы, детские сады, больничный городок, спортивные и культурные объекты. В этом году началась работа по ремонту дорог в Волновахском районе.

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО