Тюменская молодежь может принять участие в интерактивах от тематических сообществ

На площадке "Улетная точка" на Цветном бульваре 25 июля в 18:00 состоится интерактивная ярмарка "Почувствуй Тюмень" от молодежных команд и объединений. Участники смогут посетить площадки, олицетворяющие пять органов чувств человека: слух, вкус, осязание, обоняние, зрение и поближе познакомиться с городом.

На тематической площадке "Пробуя Тюмень" состоится мастер-класс по созданию чая от Центра развития экологических программ "Живая планета". Тюменцы соберут свой уникальный мешочек из трав, узнают о полезных свойствах растений, которые растут в лесах региона.

Для горожан пройдет игра-медитация "Угадай звуки Тюмени". Участникам предстоит угадать, с какой локацией в городе ассоциируется услышанная мелодия. За верные ответы они получат открытки с видами Тюмени от нейросети. Игру проведёт команда проекта "Голос внутри".

В интерактиве "Кажется, Тюмень нащупал" от мультицентра "Моя территория" тюменцы будут угадывать предметы, спрятанные в пяти кубах.

На площадке "Созерцая Тюмень" пройдёт мастер-класс по созданию быстрых скетчей и просмотр короткометражного фильма от тюменской кинокомпании. Жителей города научат создавать анимации: они нарисуют колесо обозрения с натуры и смогут оживить изображение при помощи экспертов SAS Film club и Кинокомпании "ПУШКА". В завершение события состоится показ фильма "Роби", снятый тюменцами, сообщает Мой-портал.ру.