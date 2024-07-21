Тюменские врачи спасли кисть руки юному пациенту

Хирурги Областной клинической больницы №2 спасли руку ребенку с резаной раной левой кисти. Мальчик получил травму при пользовании кухонным ножом без соблюдения техники безопасности. У ребенка диагностировали повреждение сухожилий сгибателя пальца левой кисти. Было принято решение провести первичную хирургическую обработку раны и фиксацию конечности гипсовой лонгетой.

Спустя три недели после травмы появилось воспаление мягких тканей по ладонной поверхности, которое постепенно распространялось и привело к возникновению гнойного лигатурного свища в зоне рубца. "На совместном травматолого-хирургическом консилиуме принято решение о целесообразности оперативного лечения. Мы госпитализировали пациента и совместно с травматологом-ортопедом Алексеем Сидоренко провели уникальную поэтапную операцию по спасению кисти – санацию очага воспаления, пересадку кожного лоскута на сформировавшийся дефект тканей. После чего левую верхнюю конечность иммобилизировали гипсовой лонгетой" - рассказал врач травматолог-ортопед, кистевой хирург ОКБ №2 Игорь Супрунов.

Пациент неделю находился на стационарном лечении под наблюдением Игоря Супрунова и, благодаря реабилитационным мероприятиям, функция пальца восстановилась практически полностью. Кожные лоскуты полностью прижились, сообщает Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).