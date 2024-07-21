Спектакли от начинающих театралов покажут в Тюмени

25 июля в большом зале "Космоса" пройдут два итоговых показа. В 18:30 выступят участники направления "Музыкальный театр", их курирует создатель и руководитель международной лаборатории M’uzLab и музыкального фестиваля "Музсходка" — Сюзанна Иванова. В 20:00 результат своей работы покажет команда "Пластического театра" во главе с хореографом и режиссером Никитой Калугиным, сообщает АиФ-Тюмень.

26 июля в 18:30 в малом зале "Космоса" с эскизом спектакля выступит направление "Театр кукол" под руководством автора пьес, педагога Натальи Сирюшовой. В 20:00 в большом зале пройдет показ "Драматического театра" под кураторством актера, режиссера и критика — Константина Ваганова.

28 июня в 12:00 в парке по адресу ул. Республики, 19 выступит команда направления "Документальный театр" во главе с драматургом, режиссером и концепт-мейкером Мариной Дадыченко.

— Мы проводим "Теплицу" второй год, и видим, что школа такого формата пользуется интересом у молодых людей. Важно, что проект охватывает разные направления театра, позволяет попробовать себя, и почувствовать, что тебе больше подходит. В этом году мы не ограничиваем участников площадкой сцены и даем им возможность выйти в городские пространства, — поделилась Лидия Фрицлер, заместитель руководителя Молодежного театрального центра "Космос".