Маркетинг и IT-сервис динамично развиваются в Тюменской области

За полугодие эта категория показала наибольший темп прироста – плюс 525 %.

"В условиях высокой конкуренции за потребителя предприниматели стали активнее вкладывать средства в продвижение своих товаров и услуг в интернете, а также в разработку сайтов и приложений, которые являются витриной бизнеса и помогают автоматизировать взаимодействие с клиентами", - объяснили тенденцию эксперты "Авито услуг".

Вслед за этим на 250 % вырос запрос и на обучение в сфере IT и программирования. Многие видят в сфере информационных технологий возможности для профессионального роста и увеличения дохода. Поэтому в последнее время тюменцы начинают осваивать навыки, необходимые для карьеры в IT-сфере.

Растет спрос и на ремонт, обслуживание кондиционеров. За полгода спрос на услуги мастеров увеличился на 118 %, сообщает Тюменская линия.