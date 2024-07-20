Кому не рекомендуется летать на самолетах

Есть люди, для которых перемещения на воздушном транспорте являются серьезным испытанием для здоровья. Кандидат медицинских наук, врач Михаил Кутушов пояснил, кому не стоит путешествовать на самолетах.

Врач отметил, что непереносимость полетов связана с особенностями здоровья. Общее состояние может усугубиться из-за изменения давления и атмосферного воздуха на борту.

Люди с сердечной недостаточностью могут испытывать трудности с дыханием и непереносимость физических нагрузок.

Избегать полетов стоит и при нестабильной стенокардии, потому что существует риск возникновения сердечного приступа или инсульта из-за высокого кровяного давления.

Те, кто недавно пережил инфаркт миокарда, сильно рискуют, поднимаясь на борт самолета, потому что недостаток кислорода, а также изменение давления могут привести к серьезным осложнениям. Также это касается и пациентов, которые не так давно перенесли хирургическое вмешательство на сердце. После операции организм нуждается в восстановлении, а полет представляет угрозу здоровью.

Изменение давления и недостаток кислорода в самолете могут спровоцировать приступ астмы. Кроме того, воздержаться от полетов необходимо при пневмонии, сообщает Тюменская область сегодня.