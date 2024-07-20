Как понять, что в работе щитовидки есть нарушения

Нарушения в работе щитовидной железы могут серьезно сказываться на организме и планах по беременности и родам. Основной симптом проблем с щитовидной железой – снижение или резкое повышение энергии. Что именно способно нарушить работу этого органа, рассказала врач-эксперт Вера Сережина.

– Ее работа может нарушиться из-за многих факторов: недостаток микроэлементов, которыми питается щитовидная железа – йод, а также железо и селен. Кроме того, нужны и аминокислоты, в частности тирозин. Именно из них образуются гормоны трийодтиронин и тироксин. Если микроэлементы и аминокислоты будут отсутствовать в питании, то функция щитовидной железы будет нарушена, – отметила специалист.

Сбои в работе щитовидной железы также могут вызвать вирусные и бактериальные инфекции. При поражении ими определенная часть органа погибает, а это приводит к возникновению гипофункции, сообщает Тюменская область сегодня.