Депутаты Тюменской гордумы отправляют в зону СВО очередной автомобиль и гуманитарный груз

Волонтерский центр Тюменской городской думы передал для доставки в зону специальной военной операции УАЗ Фермер. В отправке автомобиля высокой проходимости непосредственное участие приняли координатор волонтерского центра, заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов, депутат, генеральный директор завода "Тюменьремдормаш" Алексей Рагозин и коллектив этого предприятия.

"Машина войдет в состав очередного гуманитарного эшелона, который отправится на передовую в ближайшие дни. Кроме двух тралов, загруженных техникой высокой проходимости, бойцы получат необходимое оборудование, медикаменты, маскировочные сети. Груз сформирован с учетом запроса самих ребят из одного из тюменских подразделений, находящихся на линии боевого соприкосновения", - рассказал Дмитрий Осипов.

С первых дней СВО тюменцы оказывают помощь участникам СВО. Только по линии волонтерского центра городской думы на передовую доставлены новый КАМаз, специально подготовленные автомобили УАЗ, квадрокоптеры, оборудование, экипировка, медикаменты и расходные материалы для госпиталей. В этой работе задействован весь депутатский корпус, бойцов стараются обеспечивать всем необходимым.

"Систематически передаем гуманитарную помощь, поддерживаем чем можем. Мы участвуем и будем участвовать в этом деле, пока Победа не будет за нами", - прокомментировал председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Алексей Рагозин.

Доставку грузов до места назначения регулярно организуют активисты тюменского отделения общественной организации "Офицеры России".