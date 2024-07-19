В Тюмени подвели итоги окружного этапа Всероссийской "Зарницы 2.0" 

09:04 19 июля 2024
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В Тюмени на базе полигона ТВВИКУ и ДООЦ "Алые паруса" прошел окружной этап флагманского проекта "Движения первых" – Всероссийская военно-патриотическая игра "Зарница 2.0". За звание сильнейшей боролись лучшие команды из шести регионов Уральского федерального округа.

Четыре дня ребята посещали обучение по условно-учётным специальностям, проявляли себя в военизированных эстафетах и демонстрировали свои навыки в финальном бою с использованием оборудования для лазертаг.

По итогам состязаний в возрастной категории 11-13 лет призовые места распределились следующим образом:

1 место - отряд ВПК "Поиск" из Свердловской области
2 место - отряд "Медведь" из ХМАО-Югры
3 место - отряд "Дивизион" из Челябинской области.

Среди ребят 14-17 лет призовые места заняли:

1 место - отряд "Финист" из Челябинской области
2 место - отряд "Дельта-5" из ХМАО-Югры
3 место - отряд "Легион-Кетово" из Курганской области

Участие в игре дало ребятам возможность не только испытать себя и показать свои способности, но и пройти отбор в финал проекта. Команды-лидеры в сентябре отправятся в город-герой Волгоград, чтобы представить Уральский федеральный округ на Всероссийской военно-спортивной игре "Зарница 2.0".

Теги: патриотизм , соревнования
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