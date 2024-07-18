Бойцы СОБРа и ОМОНа провели занятие для курсантов тюменского филиала центра "Воин"

Фото - пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

В рамках всероссийской акции "Каникулы с Росгвардией" сотрудники спецподразделений ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Тюменской области провели тематическое мероприятие для курсантов Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин" на военно-спортивной смене "Время юных героев", которые проходят второй год и собирают юношей и девушек со всей области и других регионов страны, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

Цель мероприятия — познакомить юных патриотов со службой спецназа Росгвардии, сформировать у них осознанное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих. Курсанты осваивают азы огневой, тактической, инженерной подготовки, медицины, организации связи, пилотирования беспилотных летательных аппаратов, а также закрепляют полученные навыки на военно-спортивных играх и практических занятиях. Встреча с бойцами Росгвардии стала уникальной возможностью для них узнать больше о стражах правопорядка и приблизить выбор будущей профессии.

Гости рассказали ребятам о малоизвестных страницах истории отрядов, о выполняемых служебно-боевых задачах, включая участие в специальной военной операции. Особое внимание бойцами было уделено важности соблюдения дисциплины, регулярных занятий физической культурой и отличного обучения в школе. Важной темой общения стали подвиги сотрудников, погибших в разные годы при исполнении служебного долга, память о которых бережно хранится среди личного состава.

Юные курсанты изучили индивидуальные средства защиты, стоящие на вооружении ведомства. Они смогли примерить на себя бронежилеты и шлемы, ощутить их вес и почувствовать себя настоящими росгвардейцами.

В завершение мероприятия офицеры напомнили о возможности поступления в высшие учебные заведения ведомства, ответили на вопросы об основных требованиях при отборе кандидатов на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации и предоставляемых социальных гарантиях. Ребята поблагодарили стражей правопорядка за познавательную встречу. Среди присутствующих оказалось немало тех, кто уже сегодня поставил цель – в будущем служить в спецотрядах Росгвардии.