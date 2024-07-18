В День города в центре Тюмени проведут парад колясок

В День рождения города, 27 июля, в Тюмени пройдет традиционное семейное мероприятие — "Парад колясок". Самая креативная семья получит приз в 20 тысяч рублей.

Парад начнется в 10.00. Местом проведения его проведения станет локация пешеходной улицы Дзержинского до здания администрации города Тюмени. Желающие принять участие в мероприятии нужно подать заявку и креативно оформить детскую коляску. Тема парада — "Фантазии полет", сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Программа мероприятия включает: общий сбор на улице Дзержинского у дома Буркова, шествие Парада от улицы Дзержинского до улицы Первомайской, выступление творческих коллективов, розыгрыш призов, дефиле участников парада и подведение итогов с награждением победителей.