День рисования на асфальте провели в тюменском геронтологическом центре

День рисования на асфальте отмечается 16 июля. Сотрудники отделения временного проживания Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации в Тюмени использовали его как предлог для арт-терапии своих постояльцев, так как считаю, что такое рисование способствует снятию напряжения, развивает уверенность в своих силах, учит свободно выражать свой замысел, побуждает к творческим поискам и решениям, улучшает настроение, а также лечит психологические травмы и соматические заболевания.

На праздничный флэшмоб бабушки и дедушки вышли во двор дружной компанией, взяли в руки мелки и почувствовали себя художниками. В процессе рисования они делились воспоминаниями о том, как в детстве играли в классики, жмурки и догонялки. по словам сотрудников центра, этот день подарил всем множество положительных эмоций и удовольствие от самого процесса, а яркие рисунки на асфальте продолжают радовать сотрудников Центра и мимо проходящих горожан.

В отделении временного проживания Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации осуществляют квалифицированный уход за гражданами, частично или полностью утратившими способность к самообслуживанию и передвижению, нуждающимися в постоянной посторонней помощи; создают для проживающих граждан благоприятные условия, приближенные к домашним; оказывают социально-бытовую, социально-медицинскую, психологическую, социально-правовую помощь и поддержку.

Сотрудники отделения реализуют мероприятия, направленные на улучшение условий жизнедеятельности получателей социальных услуг, содействуют организации их дальнейшего жизнеустройства.