64 университетских стартапа из Тюменской области выиграли по миллиону рублей

Названы победители конкурса "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". В 2024 году грант в 1 млн рублей на реализацию бизнес-проекта получат 2 тысячи обучающихся российских вузов, сообщил запредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Лидерами по количеству стартапов-победителей стали Москва (356 проектов), Татарстан (292 проекта), Санкт-Петербург (153 проекта), Башкортостан (120 проектов), Ростовская область (81 проект). От Тюменской области в число победителей вошли 64 университетских стартапа.

"Молодежное предпринимательство играет важную роль в обеспечении технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил президент Владимир Путин. Уже сейчас мы видим, что порядка 70% поддержанных в рамках “Студенческого стартапа” заявок нацелены на поиск решений по приоритетным для России направлениям. В этом году Правительство увеличило финансирование конкурса до 2 млрд рублей – грантовую поддержку в размере 1 млн получат 2 тыс. участников. Мы знаем много примеров, когда стартап трансформировался в компании с мировым именем. Убежден, что в будущем бизнес-проекты финалистов так же будут способствовать экономическому росту страны", – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

"В этом году поддержку на создание своего стартапа получит рекордное число студентов из 73 регионов нашей страны. Среди победителей есть учащиеся передовых инженерных школ и студенты старших курсов, которые уже работают в молодежных лабораториях. Это наглядно демонстрирует, что все ребята, независимо от специальности и направления, имеют возможность реализовать себя в таком сложном виде человеческой деятельности, как технологическое предпринимательство", — отметил министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

"В 2024 году конкурс “Студенческий стартап” вызвал рекордный интерес со стороны обучающихся – в Фонд поступило более 7,7 тысяч заявок, 164 из которых — от иностранных студентов российских вузов. В итоговый список победителей вошли 32 проекта от представителей Казахстана, Кыргызстана, Колумбии, Сирии и других государств. Выше стал не только уровень разнообразия студенческих бизнес-проектов, но и их сложность, ориентированность на текущие проблемы и задачи, которые стоят перед страной в целом", – сообщил генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

Отбор заявок студентов проходил по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. Он включал несколько этапов экспертизы, в том числе защиту в онлайн-формате. В состав экспертного жюри вошли представители бизнес-сообщества, университетов и научных организаций, акселераторов и других операторов федерального проекта. Они оценивали технологичность, рыночные перспективы, конкурентоспособность и квалификацию проектов.

В списке победителей 11 проектов студентов аграрного университета, 4 - ТИУ.

Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" Минобрнауки РФ был запущен в 2022 году с целью раскрытия предпринимательского потенциала молодежи и подготовки профессионалов в области технологического предпринимательства. Платформа включает в себя семь основных инструментов поддержки: конкурс "Студенческий стартап", предпринимательские точки кипения, акселераторы, тренинги, стартап-студии, университетские венчурные фонды, программу возмещения частных инвестиций. Операторами федерального проекта выступают: АНО "Платформа НТИ", Фонд содействия инновациям (ФСИ), Фонд "Сколково", Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), Московский физико-технический институт (МФТИ). Сайт https://univertechpred.ru